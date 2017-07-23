كشفت مصادر أن الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وجه امس(السبت)، باستقبال حالة لاعب نادي النصر السابق، مصطفى إدريس، وعلاجه بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وكان اللاعب مصطفى إدريس ظهر مؤخراً في مقطع فيديو، أثار حنين النصراويين لذلك الجيل الحافل بالإنجازات – على سرير المستشفى، ويعلو جسمه نحول المرض، وهو يقدم شكره لمن سألوا عنه من الجماهير.
وطالبت الجماهير النصراوية إدارة نادي النصر بتكريم اللاعب نظير وفائه لناديه، خصوصا أنه يمر بظروف صعبة في الفترة الحالية.وفق “أخبار 24”.
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