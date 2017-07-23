قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن عدد المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ برنامج حماية الأجور يبلغ نحو 11 ألف منشأة، وهو يمثل أكثر من نصف عدد المنشآت المشمولة بالبرنامج حتى المرحلة العاشرة.
وأوضحت وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن عدد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق البرنامج 10970 منشأة، وذلك مقارنةً بـ7583 منشأة التزمت بالبرنامج.
وأبانت أن نسبة تسجيل المنشآت في المرحلة العاشرة من البرنامج بلغت 13% فقط، واصفة هذه النسبة بالضئيلة، حيث سجلت 613 منشأة فقط، مقارنةً بـ4075 منشأة لم تسجل في البرنامج.
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