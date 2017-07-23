قالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان إن مقترح تجنيس أبناء المواطنات، الذي تقدمت به واثنين من أعضاء المجلس، جُمد لسبب غير معلوم.
وأضافت الشعلان في ردها على سؤال أحد المغردين عما وصل إليه ملف التجنيس، أن اللجنة الأمنية بالمجلس أوصت بملاءمة الموضوع للدراسة، لكن “المجلس وضعه بالدرج لسبب غير واضح”.
وكان أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع وعطا السبيتي، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية، فيما نقلت مصادر قبل أشهر أنه تم إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق.وفق “أخبار 24”.
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