كشف مستثمرون عن المطالب المنتظر تحقيقها من قِبل رئيس هيئة السوق المالية الجديد محمد القويز، مشيرين إلى أن السوق المالية تواجه معوقات أدت إلى ضعف إقبال المستثمرين الخارجين، وغياب المحفزات لجذبهم.
وحدد المستثمرون 10 مطالب تتمثل في تحقيق التنافسية نحو الأسواق العالمية، وتحفيز المستثمرين للبقاء في السوق، وتحقيق المرونة لجلب منتجات جديدة، والمحافظة على أسس الهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، وتذليل المعوقات أمام الشركات، بالإضافة إلى إصدار كتيبات شهرية لمعلومات واتجاهات الشركات، ومتابعتها باستمرار، والتحكم في السوق، ومنع دخول المضاربين.
من جانبه، طالب المدير العام لشركة “أديم” المالية عبدالرحمن المطوع، وفقاً لصحيفة “المدينة”، بضرورة إتاحة الفرصة لعدد كبير من الخريجين والمبتعثين للعمل بالقطاع المالي، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المعتمدة، والعمل على توطين القطاع المالي بالكامل كحال القطاع المصرفي.
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