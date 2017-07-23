توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، طقساً حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة.
وأورد التقرير أن الطقس سيكون معتدلاً، مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية، والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج