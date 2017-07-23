قادت مشاجرة وقعت مساء أمس (السبت)، بين مجموعة من الشبان داخل إحدى استراحات مدينة حائل، الجهات الأمنية إلى ضبط 21 بلاطة حشيش كانت مُخبأة داخل الاستراحة، والقبض على شخصين من المتواجدين بها.
وذكرت مصادر، أن الجهات الأمنية تحركت للسيطرة على المشاجرة التي وقعت بين مجموعة شبان داخل الاستراحة، لافتةً إلى أنها خلال مباشرتها الواقعة عثرت على 21 بلاطة حشيش مخبأة داخل الاستراحة.
وأوضحت أن الجهات الأمنية قبضت على شخصين من المتواجدين بالاستراحة، قبل أن يتمكن البقية من الهرب، مبينة أنها أحالت الكميات المحرزة من الحشيش والمقبوض عليهما إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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