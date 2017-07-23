كشفت مصادر عن تفاصيل تخص واقعة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك العام أمس (السبت)، لافتةً إلى أنهم تمكنوا من الهرب بعد قصّهم حديد العنبر المحتجزين فيه، والقفز بعدها من أعلى سور السجن.
وأوضحت المصادر أن 3 من الهاربين تربطهم علاقة قرابة بينهم شقيقان، مبينةً أن أحد الشقيقين ويدعى محمد العطوي يبلغ من العمر 33 عاماً، وكان عليه حكم بالقصاص في السابق قبل أن تقوم أسرة المجني عليه بالعفو عنه، لكنه عاد وارتكب جريمة أخرى بعدها بتسع سنوات، بإطلاقه النار على مدير سجن تبوك، ليصيبه بإصابات بالغة.وفق “أخبار 24”.
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