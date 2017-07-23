خطفت الفنانة التشكيلية عهود المالكي، الأنظار بمهرجان سوق عكاظ في محافظة الطائف، بعدما عرضت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استخدمت خلالها فن الرسم بالقهوة والماء وبعض المواد السائلة.
وحظيت الصورة التي ظهر خلالها خادم الحرمين مرتدياً العقال المقصب، بإقبال كبير على مشاهدتها من قِبل زوار المعرض، مبدين إعجابهم بالطريقة التي رسُمت بها الصورة، والإبداع الذي ظهرت عليه.
بدورها، قالت الرسامة عهود المالكي، وفقاً لـصحيفة “سبق”، إنها حاولت التعبير عن حبها لخادم الحرمين باستخدام موهبتها في الرسم، لافتةً إلى أن لديها طموحاً كبيراً في المشاركة بمنافسات عالمية لعرض لوحات فنية تحمل جوانب إبداعية، منوهةً إلى سعيها الدائم نحو رسم الكثير من لوحات البورتريه لملوك وأمراء المملكة عبر كل الأزمنة.
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