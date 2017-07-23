وثق مقطع فيديو إطلاق عدد من الأشخاص للنار وسط تجمهر كبير قيل إنه في حي النظيم بمدينة الرياض.
وأظهر المقطع إطلاق عدة أشخاص لنيران كثيفة من أسلحة رشاشة، وعدم توقفهم عن إطلاق النار على الرغم من قدوم دوريات الأمن إليهم لفض التجمع.
وثق مقطع فيديو إطلاق عدد من الأشخاص للنار وسط تجمهر كبير قيل إنه في حي النظيم بمدينة الرياض.
وأظهر المقطع إطلاق عدة أشخاص لنيران كثيفة من أسلحة رشاشة، وعدم توقفهم عن إطلاق النار على الرغم من قدوم دوريات الأمن إليهم لفض التجمع.
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