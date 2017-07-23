أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس.
وأوضح المتحدث الاعلامي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر أنه عند الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة مساء، ونتيجة لحرارة الطقس، فقد تعرض أحد المحولات الكهربائية التابعة لبوابة مصفاة سامرف للإحتراق.
وأضاف العبد القادر في بيانٍ أن الحادث لَم يسفر عنه أية خسائر بشرية أو تشغيلية، مؤكداً أن العمل في المصفاة مستمر ولم يتأثر بما حدث.وفق “أخبار 24”.
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