رصدت كاميرا مراقبة في أحد محلات بيع الهواتف ومستلزماتها تنفيذ أحد الأشخاص لجريمة سرقة من المحل بعد خداع البائع وإيهامه أنه يريد شراء هاتف جوال.
وأظهرت الكاميرا إخراج السارق لمبلغ مالي وتقديمه للبائع الذي أحضر الهاتف معه، وقبل أن يستلم البائع المبلغ أعاده السارق بسرعة.
وبعد انشغال البائع ونسيانه أنه لم يستلم المبلغ، طلب منه السارق إعادة المبلغ فأخذه وخرج من المحل متظاهراً بأنه عدل عن شراء الهاتف.وفق “أخبار 24”.
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