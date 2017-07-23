نفذت دوريات المرور والمرور السري حملة أمنية للإطاحة بالمفحطين والمخالفين في الشوارع التي تشهد تجمعات التفحيط بمدينة الرياض.
ووثق مقطع فيديو نشره “السناب الأمني” ملاحقة الدوريات السرية للسيارات المخالفة وتطويقها لسائقيها وإجبارهم على التوقف.
كما رصد المقطع حجز الدوريات المشاركة في العملية لسيارات المخالفين وتحميلها على “سطحات” بعد تطبيق النظام بحقهم ورصد المخالفات التي ارتكبوها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج