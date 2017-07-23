قال المتحدث باسم موظفي البنود والعقود والأجر اليومي ناصر الشهراني إنه التقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقدم له معروضاً يشرح فيه قضيتهم.
وأفاد، أن خادم الحرمين الشريفين قال له “أبشروا بالخير”، مشيراً إلى أن لقاءه بخادم الحرمين الشريفين كان في يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 شوال 1438هـ.
وأضاف الشهراني أن قضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي تخضع حالياً للدراسة ليتم اتخاذ اللازم بشأنها، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين وعد بإيجاد حل لمشكلات موظفي البنود والعقود والأجر اليومي.وفق “أخبار 24”.
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