دك المنتخب الأولمبي السعودي شباك ضيفه الأولمبي الأفغاني بـ 8- صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.
وفي المباراة الثانية تغلب المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الجمعة، على منتخب البحرين، بهدفين لهدف واحد،وكان المنتخب العراقي قد انتصر بـ8 أهداف على نظيره الأفغاني، في الجولة الأولى.
وأنتزع المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يتساوى معه بذات الرصيد من النقاط.وفق “عين اليوم”.
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