قالت أخصائية التغذية العلاجية سارة شهدا، “إن الجسم يحتاج إلى الترطيب الدائم، ولأنواع خَاصَّة من الأطعمة والأشربة خلال فصل الصيف، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء، والأملاح، والمعادن مع ازدياد العرق.
وأشارت” سارة” إلى أن الجسم مع قلة شرب السوائل والتغذية السيئة يبدأ بالشعور بالإنهاك والتعب؛ نَتِيجَة فقد الكثير من السوائل تبدأ علامات لظهور أعراض الجفاف تصاحب الكثير منا دون الالتفات لها في أوقات الطقس الحار تتمثل في “صداع الرأس يصاحبه دوخة أو دوران، لون بشرة شاحب، جفاف في الفم، عطش، تعب ووهن شديد”.
وأَوْصَتْ أخصائية التغذية، بضرورة شرب كمية كافية من الماء يَوْمِيّاً فالماء هو العنصر الأساسي في تكون أجسامنا 70% – 75% من الماء كل جزء من أجزاء الجسم تعتمد وظائفه على الماء، فالدماغ مكون من 85% ماء، الدم 90%، العضلات 75%، الكلية 82%، العظام 22% لذلك يجب معرفة كم احتياجنا اليومي باللتر من الماء يَوْمِيّاً بالمعادلة التالية الوزن × 0.033 وَفْقَاً لـ”الرياض”.
وَشَدَّدتْ على أهمية إيجاد البدائل الصحية للعصائر والغازيات التي تعمل على زياده العطش؛ لوجود السُّكَّرِيّات مثل ماء جوز الهند الذي يعتبر من أهم الخيارات الصحية في أوقات الصيف الحار يستخدم لترطيب الْبَشَرَة والجسم يحتوي على 95% من الماء، كما أنه قليل السعرات الحرارية، كوب واحد يحتوي على 46 سعرة حرارية، 3 غم من الألياف، 2 غم من البروتين.
كما نصحت بالإكثار من الخضار والفواكه الغنية بالماء والأملاح الحيوية والسوائل؛ لتعويض خسارة الجسم، حيث تعد الفواكه الصيفية أحد المرطبات المناسبة للأجواء الحارة: “البطيخ، والشمام، والعنب الأحمر، والبرتقال، والخوخ، والمشمش، والتين، والفراولة” والخضار الصيفية: “الخس، الخيار، الطماطم، الجزر، الفلفل الأخضر والأحمر”.
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