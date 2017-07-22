وضعت إدارة نادي الاتحاد ضمن أولوياتها تجديد عقد النجم الدولي فهد المولد الذي تبقى (150 (يوما على دخوله الفترة الحرة، التي يحق له من خلالها التفاوض مع أي ناٍد يرغب في الحصول على خدماته الفنية، وتهدف الإدارة الاتحادية لإغلاق ملف التجديد مع اللاعب الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية في الفريق الكروي الأول، ومنح المولد فرصة التركيز على المستطيل الأخضر، خصوصا أن الفريق الاتحادي تنتظره في الموسم الجديد استحقاقات عدة محلية وقارية، هذا وتراقب أندية الأهلي وقطبا العاصمة الهلال والنصر ملف المولد مع العميد عن بعد لحين دخول اللاعب الفترة «الحرة»، وكان المولد صاحب الـ(22 (عاما وقع عقدين احترافيين مع نادي الاتحاد الأول كان في عهد إدارة المهندس محمد الفايز لمدة أربع سنوات بعد تكفل الرئيس الفخري للهيئة الشرفية الأمير طلال بن منصور بالقيمة المالية لمقدم عقد اللاعب، فيما نجح الرئيس الاتحادي الراحل أحمد عمر مسعود في تجديد عقد المولد لمدة سنتين، والقاسم المشترك في استمرار «الفهد» كان برغبة اتحادية ولقطع الطريق على المنافس التقليدي النادي الأهلي الذي يريد الحصول على خدمات المولد، ولاتزال تلك الرغبة موجودة في حال دخول اللاعب للفترة الحرة في شهر يناير القادم من العام 2018.وفق “عكاظ”.
من جهة أخرى، يواجه الفريق الاتحادي في ثالث تجاربه الودية فريق ليدز يونايتد في معسكره في نادي بولتون اليوم، وسيسعى المدرب سييرا للاستفادة من اللقاء الودي.
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