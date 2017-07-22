حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية إغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات المعمول بها في اللائحة المعدة من قبل الوزارة، ووزارة النقل، والدفاع المدني، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة.
وأوضحت أن الإغلاق الكلي سيطال المحطات التي لا توفر المياه في دورات المياه، أو تعطل ما نسبته 25٪ من الشطافات الموجودة بها، أو وجدت بها طفوحات للمياه، أو لم توفر الصابون السائل، وكذلك ستغلق بالكامل المحطات التي لا توجد بها دورة مياه واحدة على الاقل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيطال الإغلاق الكلي المحطات التي لا توفر أنظمة تكييف فعالة في المساجد، أوتعطل نسبة 25% من أجهزة التكييف بها، أو لوحظ عليها غياب عامل تنظيف المسجد ودورات المياه.
وأشارت الوزارة إلى أن الإغلاق الجزئي مع تطبيق لوائح الغرامات سيطال المحطات التي لا توفر سلال المهملات بشكل كاف، أو تعرض البضائع الخاصة في البقالة خارج المكان المخصص لها، أوتنعدم فيها النظافة لفرش وأرضية المسجد.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج