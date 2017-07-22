علمت مصادر من مصادرها الخاصة أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي قد رفض انتقال المحترف الدولي المصري بصفوف الاتحاد، محمود كهربا بعد ان كان قريباً من ارتداء شعار العالمي. لكن الأمير فيصل بن تركي أصر على موقفه خاصة وأنه يعرف جيداً أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل لفترتين لا يسمح له سوى تجديد التعاقدات مع الرباعي المحترف المتواجد لديه، ومن ضمنهم كهربا، الأمر الذي فضله رئيس النصر على المزايدة على العميد على الصفقة للظفر بخدمات اللاعب. هذا الموقف من الأمير فيصل بن تركي أثبت أن رياضتنا بخير.
في حين كشف المقربون من الأمير فيصل بن تركي أنه قال أن النصر، والاتحاد عينان في رأس، ولن استغل ظروف الاتحاد حتى أصنع خللا به ليست بمصلحة رياضتنا.
الجدير الذكر ان الاتحاد وعبر الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي قد جددت إعارة اللاعب محمود كهربا من نادي الزمالك مقابل 41 مليون و400 ألف جنيه مصري “مليونان و300 ألف دولار” بعد ان قاد المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين المفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء لحسم الصفقة لصالح العميد.وفق “الرياضي”.
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