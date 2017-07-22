أكد وزير المالية محمد الجدعان في تصريح له اليوم (السبت) أن قوة أساسيات الاقتصاد السعودي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار .
جاء ذلك تعليقاً على ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي والذي صدر أمس عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة، بشأن توجهات الاقتصاد الوطني.
وقال الجدعان، إنه على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل، إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سلاحنا في ذلك التوكل على الله، ثم التزام القيادة الرشيدة بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات.
وأضاف الوزير، نقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار .
يذكر أن صندوق النقد، أشاد بما تم إحرازه حتى الآن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي وصفها الصندوق بأنها برنامج إصلاح جريء، متوقعاً بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى (1.7%) هذا العام، مقارنة مع (0.2%) العام الماضي، وأن معدلات النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.وفق “أخبار 24”.
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