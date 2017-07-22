ذكرت صحف ووسائل إعلام أردنية أن محكمة التمييز الأردنية أيدت حكماً بالسجن 10 سنوات على مواطن سعودي مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بمحاولة تهريب حبوب مخدرة من المملكة الأردنية إلى السعودية، فيما برأت والدته وشقيقته.
وكان السعودي المدان دخل المملكة الأردنية بمركبة من نوع “جمس” برفقته والدته وشقيقته، وحاول بمساعدة اثنين من الأردنيين تهريب 210 ألف حبة كبتاجون، بعد أن وضعها في حقائب إلى السعودية، وعندما عجز عن إخفائها في مركبته استعان باثنين من الأردنيين.
وأشارت المصادر أن أحد الأردنيين كان دوره نقل الحقائب المعبأة بالحبوب المخدرة عبر طريق ترابية للعقبة، بينما كان دورالأخير التنسيق هاتفياً بين الطرفين، فيما أدين الأردني الأول بتهمة نقل مواد مخدرة بالسجن 12 عاماً مع الأشغال، و الآخر بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال وتغريمه 10 آلاف دينار.وفق “اخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج