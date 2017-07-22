ذكرت مصادر في وزارة النقل، أن الوزارة ستنفذ (الثلاثاء) المقبل رحلة تجريبية لقطار الحرمين السريع، تنطلق من محطة القطار بجدة إلى المدينة المنورة، وتشمل زيارة لمشروع القطار بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأكدت المصادر، أن كافة استعدادات الرحلة التي سيشارك فيها عدد من المسؤولين اكتملت، وأنها ستشهد استعراضاً للاستعدادات الفنية والخدمات ومراحل المشروع، مبينة أن الرحلة ستبدأ من محطة القطار بجدة عند الساعة 12 لتصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عند الساعة الواحدة والربع.
وتابعت، أن الرحلة التجريبية ستنطلق من محطة القطار بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة لمحطة القطار بالمدينة المنورة عند الساعة 1:45 بعد الظهر لتصل لمحطة القطار بالمدينة المنورة عند الساعة 3:15 عصراً، لتنطلق وفقاً لـ”الاقتصادية” من المدينة المنورة باتجاه جدة مباشرة عند الثالثة والربع مساءً، لتصل جدة عند السادسة مساءً.
يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي مزدوج بطول 450 كليومتراً ويشمل 35 قطاراً مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً معظمهم من الحجاج والمعتمرين الزوار، بجانب المواطنين والمقيمين.
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