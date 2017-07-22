نجحت مساعي عدد من الخيرين، في تأجيل تنفيذ حكم القصاص في الشاب غريب بن محمد اليامي بنجران، وذلك قبل يوم واحد من التنفيذ.
ويعد قرار تأجيل تنفيذ القصاص في اليامي هو الثاني، وفقاً لصحيفة “سبق” حيث تم من قبل التأجيل لمدة 4 أشهر، بعد مطالبة عدد من الخيرين من داخل وخارج المنطقة لمنحهم فرصة للسعي طلباً للعفو من أولياء الدم.
وكانت والدة المحكوم بالقصاص ناشدت أولياء الدم للعفو عن ابنها وعتق رقبته من القصاص، مبينة أنها فجعت بهذه الحادثة وإنها تعتبر القتيل مثل ابنها وتحس بفقد أهله له، غير أنها تأمل في أن يعفوا عن ابنها احتساباً للأجر من المولى عز وجل.
يذكر أن حكم القتل قصاصاً صدر بحق “اليامي” قبل عدة سنوات بعد إدانته بقتل “سالم بن مهدي بن عدنان”في نجران.
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