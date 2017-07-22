أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب تعميماً للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي بمنع إيقاف أي متهم سواء كان مواطناً أو مقيماً ما لم يكن ما ارتكبه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب سند نظامي.
وشدد المعجب على ضرورة تقيد الجهات المختصة بتعليمات الضبط الجنائي وعدم تجاوز النظام، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرياض” بأنه ستتم محاسبة كل من يخالف ذلك.
وأوضح أن المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول إنه يخضع رجال الأمن فيما يتصل بإجراءات الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة، وأنه يحق للنيابة أن ترفع دعوى تأديبية على كل من يخالف أو يقصر في عمله.
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