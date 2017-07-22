دشَّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمَّام بمرسى مطروح، بحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
كما شهد افتتاح القاعدة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والسفراء العرب.
وقال المتحدث العسكري المصري إن قاعدة محمد نجيب العسكرية تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاعدة تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وتضم 1155 منشأة حيوية، و72 ميداناً تدريبياً متنوعًا، وأربع بوابات رئيسية وثمانى بوابات داخلية للوحدات، بالإضافة إلى إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعدداً كبيراً من ميادين الرماية، ومعامل للغات والحواسب الآلية، وقرية رياضية، وسكناً للضباط وضباط الصف.وفق “أخبار 24”.
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