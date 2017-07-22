روى شقيق المعلم سعودي الحازمي، الذي توفي أمس الجمعة، إثر سقوطه من مرتفعات مدينة أوزنجول بتركيا، ملابسات الواقعة، فيما وثَّق مقطع فيديو موقع الحادث والدراجة النارية التي توفي إثر سقوطه من عليها.
وقال شقيقه إن المعلم الحازمي يسكن محافظة ضمد بمنطقة جازان، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وغادر قبل أسبوع لقضاء إجازة الصيف مع أسرته في تركيا.
وأضاف أنهم فوجئوا بحادث وفاته أمس، حيث سقط من ارتفاع شاهق من فوق دراجة نارية كان يستقلها برفقة زوجته لكنها تدحرجت به من أعلى مرتفعات مدينة أزونجول التركية إلى أسفل الطريق، حيث نُقل هو زوجته إلى المستشفى، غير أنه تُوفي متأثرا بإصابته البليغة فيما نجت زوجته.
وأشار إلى أن شقيقه الآخر يتواجد في تركيا هو وعائلته أيضاً، ويعمل على إنهاء إجراءات عودتهم للمملكة بعد تسلّم الجثمان.
ونشر المعلم الحازمي قبل وفاته صور ومقاطع فيديو توثق رحلته في تركيا، حيث أداء صلاة الجمعة بمدينة أوزنجول شمال تركيا، وكذلك عدد من الصور بالمعالم السياحية التي زارها.وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك، نعى مدير تعليم محافظة صبيا ومنسوبي الإدارة المعلم الحازمي، وعبروا عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرته، داعين له بالرحمة والغفران.
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