قبل ساعات من صدور قرار بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، كتب محمد عبدالله إبراهيم القويز تغريدة على حسابه في “تويتر”، محذراً من الهرولة وراء الكسب الكبير ومضاعفة رأس المال.
ودعا القويز المستثمرين في سوق الأسهم إلى السعي لعوائد معقولة وعدم الانجرار وراء مطامع الأرباح الطائلة.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” مساء أول أمس الخميس: “للنجاح في الاستثمار؛ اسعَ لعوائد معقولة على المدى الطويل؛ فقليلٌ مستمر خيرٌ من كثير منقطع، ويا من مرء أضاع ماله سعياً وراء التدبيلة”.
وبعدها ببضع ساعات، كان قد صدر بيان عن الديوان الملكي بصدور أمر ملكي بتعيينه القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، حيث رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الكريمة، وسأل الله أن يكتب الخير للسوق المالية وللاقتصاد.وفق “أخبار 24”.
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