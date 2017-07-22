اجتمع الحارس المخضرم عصام الحضري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بزملائه اللاعبين، حيث شكرهم على انضباطهم والتزامهم في معسكر الفريق المقام في تركيا، مطالباً ببذل جهود أكبر في المرحلة المقبلة.
وكتب الحساب الرسمي لنادي التعاون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “التقى قائد الفريق عصام الحضري بزملائه اللاعبين، شكرهم على انضباطهم والتزامهم في المعسكر مطالباً بمواصلة ذلك”، في إشارة أن اللاعب المصري، سيحمل شارة قيادة الفريق، في الموسم الرياضي المقبل.
وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق تدريباته، في معسكره الخارجي والمقام حالياً في تركيا، ضمن استعدادت الفريق لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، واكتفى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بحصة تدريب صباحية في الملعب الرئيسي لهذا اليوم، تنوعت بين النواحي اللياقية و التكتيكية، والتحق اللاعب إسماعيل مغربي بالمعسكر بعد أن غادره قبل ثلاثة أيام بسبب وفاة والده، كما شارك في التدريب اللاعب طلال عبسي بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.وفق “الرياضى”.
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