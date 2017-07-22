قالت مصادر إن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه بتوزيع الفتيات مثيرات الشغب بدار رعاية الفتيات بمكة المكرمة على دور بخارج المنطقة.
وأبانت المصادر أن قرار التوزيع تم بموجب توصيات تقدمت بها لجنة التحقيق في القضية، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أن الهدف من ذلك إبعاد الفتيات عن بعضهن بعضا لتهذيب سلوكهن.
وكانت الأجهزة المعنية أعادت أمس الأول الخميس النزيلات التسع مثيرات الشغب والفوضى من السجن للدار مرة أخرى، وذلك بعد أن كن رفضن العودة إليها احتجاجاً على ما وصفنه بسوء المعاملة التي يتلقينها بها.
يذكر أن تحقيقات النيابة العامة وجمعية حقوق الإنسان أظهرت أن ما دفع الفتيات لإثارة الشغب بالدار هو رفض ذويهن استلامهن من الدار بعد انتهاء محكومياتهن.
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