توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عجز الميزانية المالية في المملكة انخفاضاً في السنوات المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لـ “رؤية 2030”.
وأشار الصندوق في بيان له إلى أن عجز الميزانية سيتراجع بشكل لافت مع إمكانية ارتفاع القطاع غير النفطي ونموه بنسبة 7.1 % خلال عام 2017.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لـ”رؤية 2030″، وبالتكيف الجديد للاقتصاد السعودي مع حالة انخفاض أسعار النفط، وإجراءات الضبط المالي، التي بدأت تؤتي ثمارها.وفق “أخبار 24”.
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