تنتهي يوم الإثنين المقبل غرة شهر ذي القعدة مهلة حملة “وطن بلا مخالف”، بعدما جرى تمديدها يوم 1 شوال الجاري لمدة شهر.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من الحملة حتى يوم 21 شوال الجاري بلغ 572 ألف وافد، داعية الوافدين المخالفين للاستفادة من بقية أيام المهلة.
ويستفيد المخالفون من الحملة في الإعفاء من بصمة “مرحل” ومن الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وفق “أخبار 24”.
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