عثرت القيادة العامة لطيران الأمن على 3 مواطنين في شعيب كحلة بوادي نساح في محافظة المزاحمية، بعدما تلقت بلاغاً من الدفاع المدني يفيد باحتجازهم في منطقة شديدة الوعورة.
وتمكنت طائرات طيران الأمن من تنفيذ مهمة البحث عن المحتجزين وإنقاذ اثنين منهم، باستخدام “ونش” الإنقاذ بالطائرة، وتقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما عثرت على الشخص الثالث متوفى في الموقع نفسه؛ إثر سقوطه من مكان مرتفع.وفق “أخبار 24”.
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