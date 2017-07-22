وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى؛ للوقوف والتحقيق في تقرير أعدته مجموعة من أهالي الداير حول تدني الخدمات داخل المحافظة.
وبيّن المدير العام للمكتب الخاص لنائب أمير جازان عبدالعزيز آل مرعي وفقاً لـ”سبق”، أن التوجيهات الجديدة جاءت بعد اطّلاع نائب أمير المنطقة على التقرير وإبلاغ الأمير بما حمله من توصيات، لافتاً إلى أن اللجنة ستشكل من جميع الأجهزة الحكومية وستواصل عملها بمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة.
وأوضح أن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير مفصل عن شكاوى الأهالي مع وضع حلول جذرية لها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
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