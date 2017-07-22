وثقت صور الخراب الناتج من الرياح الشديدة، التي شهدها سوق عكاظ التاريخي أمس (الجمعة)؛ حيث اقتلعت العديد من المحال والأركان الخاصة بالأسر المنتجة.
وأوضح عدد من البائعات، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن المؤسسة التي وقعت عقودات لتأجير المحال والأركان اشترطت عليهن عدم المطالبة بأي تعويض نتيجة التأثر بعوامل الطقس والبيئة، وتركتهن يواصلن بيعهن في الموقع أمس، وكأنهن استأجرن أرضاً فارغة من المحال.
وذكرت البائعات أنهن استأجرن الأركان بمبلغ 3 آلاف ريال، دون سواتر علوية تحميهن ومنتجاتهن من الشمس ومن عوامل الطقس، ومن دون طاولات أو كراسي.
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