حثت السفارة السعودية في باريس، المواطنين السعوديين القادمين لفرنسا على مراعاة بعض التوجيهات قبل وصولهم لفرنسا وأثناء وجودهم فيها.
ودعت السفارة المواطنين للقدوم أولاً للدولة المانحة لتأشيرة الشنغن ثم التوجه لفرنسا في حال حصلوا على التأشيرة من دولة أخرى، وإلى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية، وإلى اصطحاب وثائق حجز الفندق وتذاكر المغادرة عند الوصول للمطار.
كما دعت إلى عدم إرسال العمالة المنزلية بمفردهم وإحضار عقد عمل سارٍ وتأمين طبي لهم، وحذرت من الظهور بمبالغ كبيرة أو مقتنيات ثمينة، مؤكدةً أهمية التصريح للجمارك عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف يورو والاحتفاظ بمستندات تثبت مصدر المبالغ.
كما أوصت السفارة المواطنين بتوخي الحذر أثناء التجول، وعدم حمل المبالغ والبطاقات في حقيبة واحدة، وكذلك الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة وجوازات السفر في صناديق أمانات الفنادق، والاكتفاء بصورة واضحة للجواز وتأشيرة الدخول أثناء التواجد خارج الفنادق.وفق “أخبار 24”.
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