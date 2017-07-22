شهدت مدينة بريدة بمنطقة القصيم، امس (الجمعة)، واقعة غريبة؛ إذ ألقى أحد الخطباء خطبة الجمعة في مسجدين منفصلين، حيث إنه بعد فراغه من الصلاة في المسجد الذي يخطب فيه الجمعة عادة، توجه لمسجد آخر وألقى فيه الخطبة مرة أخرى.
وأوضح الشيخ خالد الشاوي الذي حدثت له الواقعة، بحسب “عكاظ”، أنه بعد فراغه من صلاة الجمعة في مسجده، حضر إليه شخص يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأفاده بأن إمام أحد المساجد القريبة حدث له ظرف طارئ ولم يستطِع الحضور لأداء صلاة وخطبة الجمعة.
وأضاف الشيخ الشاوي أنه توجه بعد ذلك مباشرة للجامع المقصود، والذي كان المصلون فيه ينتظرون من يحضر ليلقي عليهم الخطبة ويصلي بهم، فألقى الخطبة وأنقذ الموقف.
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