أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الدوحة جاهزة للحوار والتوصل لتسوية لكل القضايا، مشيداً في الوقت ذاته بالوساطة التي تقودها الكويت لحل الخلاف مع الدول المقاطعة.
جاء ذلك في أول كلمة له منذ بدء الأزمة الخليجية، مساء أمس (الجمعة)، بيّن فيها أن أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن عدم العودة لهذا الأسلوب، بحسب قوله، مؤكداً أن قطر لن تتراجع عن سياستها.
وأضاف الشيخ تميم أن قطر تختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهاب، إلا أنها تكافح الإرهاب بلا هوادة حسب تعبيره.
وثمّن جهود أمير دولة الكويت للوساطة لإنهاء الأزمة، كما قدّر الوساطة الأمريكية، وروسيا وأوروبا وخصوصاً تركيا لإقرارها السريع لتلبية احتياجات السوق القطرية.وفق “أخبار 24”.
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