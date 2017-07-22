هاجم اثنان من القرود رجلا، وركضا خلفه، ما جعله يهرب من المكان، في واقعة حدثت أمام أحد فنادق محافظة الطائف.
وأظهر مقطع فيديو عددا من القرود بعضها في الشارع وبعضها على أسطح مبنى مجاور، للفندق، ثم حدث أن اقترب رجل من مكان تواجد اثنين من القرود، متجهًا لباب الفندق، وبدا أنه توجس منهما، فتردد في السير قليلا، ثم فوجئ بهما يركضان تجاهه.
وفيما كانت كاميرا أحد نزلاء الفندق تصور المشهد من نافذة الغرفة، لم ينتظر الرجل حتى يرى ماذا سيفعل القردان، وهرب سريعًا من المكان، فركضا خلفه، ما جعله يشعر بالخوف، حتى إنه بدا أنه سقط على الأرض، حسب نهاية المقطع.
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