أحبطت القوات المسلحة بالحد الجنوبي اليوم (الجمعة) محاولة تسلل لميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، قبالة حدود جازان.
وفي ملابسات العملية أوضحت مصادر عسكرية أن الطائرات بدون طيار التابعة للقوات السعودية، رصدت موقعاً يتحصن فيه ضابط قيادي برتبة كبيرة تابع للحرس الجمهوري للمخلوع صالح ومعه ما يزيد على 25 مسلحاً قبالة “جبل الدّود”، الواقع في منطقة جازان.
وأضافت بحسب “العربية” أن هذه العناصر كانت تخطط لتنفيذ عمليات تسلل إلى الحدود السعودية، لكن تم استهدافهم عبر مقاتلة سعودية تابعة لطيران التحالف العربي وهلاك جميعهم.
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