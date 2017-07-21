أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً أثناء عملية إلقاء القبض عليهم، في أحد المواقع بحي الزهور في سيهات بمحافظة القطيف.
وأبانت أن المطلوبين الذين تم القضاء عليهم هم: جعفر بن حسن مكي آل مبيريك “سعودي الجنسية”، حسن بن محمود علي أبو عبدالله “بحريني الجنسية”، صادق عبدالله مهدي آل درويش “سعودي الجنسية”.
وأوضحت الوزارة أنه تم رصد المطلوبين الثلاثة، وعند محاصرتهم، وطلب تسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، وبالرد عليهم؛ قُتلوا جميعاً، مبينةً أنهم كانوا يستقلون سيارة مسروقة تحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة.
وأكدت أن المطلوبين الثلاثة تورطوا في الكثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، وإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم والمتاجرة بالأسلحة، والسطو بالأسلحة على مركبة لنقل الأموال بالقطيف.
وأشارت إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد والصواعق المتفجرة وأسلحة الرشاشات والمسدسات والذخائر الحية، وأن الجهات الأمنية لا تزال تباشر إجراءات التحقيق في القضية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | بيان #الداخلية بشأن رصد عدد من الإرهابيين المطلوبين في #القطيف. #الإخبارية#الداخلية_تحاصر_الإرهاب pic.twitter.com/duUhaAHfoF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢١ يوليو، ٢٠١٧
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