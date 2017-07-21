أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اليوم (الجمعة)، عن أسماء رجال الأمن الذين استشهدوا نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المطلوبون الثلاثة الذين قتلوا بعدما حاصرتهم الجهات الأمنية في حي الزهور ببلدة سيهات يوم الجمعة الماضي الموافق 20 شوال 1438هـ.
وأوضح المتحدث الأمني، ضمن البيان الصادر حول العملية الأمنية، أن رجال الأمن الذين استشهدوا نتيجة إطلاق الإرهابيين الثلاثة النار على المركبات والمقار الأمنية هم:
الجندي أول / رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28 / 2 / 1436هـ، والجندي أول / سامي معوض الحربي بتاريخ 12 / 10 / 1436هـ، والجندي أول / عبدالسلام برجس صياح العنزي بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ،والرئيس رقباء / موسى علي محمد القبي، والجندي أول / نواف محماس علي العتيبي بتاريخ 16 / 12 / 1437هـ، الجندي أول / حسن جبار صهلولي، والجندي / مفرح فالح السبيعي بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ، والعريف/ سلطان بن صلاح مصلح المطيري بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والجندي أول / موسى دخيل الله الشراري بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ، والجندي أول / فهد قاعد الرويلي بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.
وكان المتحدث الأمني قد أكد في بيان أصدره اليوم (الجمعة) أن الدولة لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها، مجدداً الدعوة لبقية المطلوبين بالمبادرة لتسليم أنفسهم وعدم التمادي في الغي.وفق “أخبار 24”.
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