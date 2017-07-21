زار الأمير الوليد بن طلال ابن أخيه الأمير الوليد بن خالد الذي يرقد في غيبوبة منذ 11 عاماً بسبب حادث مروري تعرض له.
ونشرت الأميرة ريم بنت الوليد على حسابها بموقع “تويتر” صوراً لوالدها الأمير الوليد بن طلال وهو يقبل رأس الأمير الوليد، فيما يقف بجانبه أخوه الأمير خالد بن طلال.
وقالت الأميرة ريم في تغريدة: “والدي وعمي خالد، الغاليين الله يحفظهم، مع ابن عمي الوليد بن خالد الله يشفيه ويعافيه يارب”.وفق “أخبار 24”.
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