أصدرت الخطوط الجوية السعودية بياناً تفصيلياً اليوم (الجمعة)، حول الخلل الذي تعرضت له إحدى طائراتها في مانشستر أثناء هبوطها، ما دعا قائد الطائرة إلى أن يستمر في التحليق بالطائرة لحين جاهزية المدرج للهبوط بشكل أمن.
وقالت الخطوط في بيانها إنه وخلال الهبوط التدريجي لطائرة “السعودية” من طراز (B787-9) في رحلتها رقم (123) المتجهة من جدة إلى مانشستر ظهر أمس الخميس، تلقى قائد الطائرة تنبيها من أجهزة الطائرة بوجود خلل في إحدى الجنيحات المساعدة على تخفيف سرعة الهبوط.
وأضافت أنه على إثر ذلك قام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار مانشستر بالوضع والتزود منه بالمعلومات اللازمة حيال جاهزية المدرج للهبوط في مثل هذه الحالة، حيث تفرض أنظمة السلامة أن يكون المدرج جافا وغير مبتل.
وتابعت أنه نظرًا لهطول أمطار صباح أمس فقد طلب برج المراقبة من قائد الطائرة الاستمرار بالتحليق حتى يتم إبلاغه بجاهزية المدرج للهبوط الآمن، وقام قائد الطائرة بعملية التحليق إلى أن تلقى الإذن وهبطت الطائرة بشكل طبيعي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج