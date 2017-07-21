ذكرت مصادر أنه تمت ترقية العميد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رتبة لواء.
وأوضح عدد من أقارب الفغم أنه صدر أمر سامٍ بترقية الفغم من رتبة عميد إلى رتبة لواء.
وقال الدكتور نواف الفغم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر: “أسأل الله أن يبارك لعبدالعزيز الفغم ترقيته الاستثنائية إلى رتبة لواء”، فيما كتب بدر الفغم: “الف مبرووك ترقية خالي عبدالعزيز الفغم الى رتبة لواء”.وفق “أخبار 24”.
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