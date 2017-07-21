أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع النيجيري قودفري أبوا بونا، بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.
وأوضح النادي في بيان له أن اللاعب سيتنظم في معسكر الفريق بالنمسا خلال اليومين المقبلين.
ولعب “أبوا بونا” (26 عاماً) في صفوف فريق صن شاين النيجيري مدة ثلاثة مواسم (2010- 2013)، كما لعب لفريق ريزسبور التركي منذ 2013 حتى نهاية الموسم الكروي المنصرم، ولعب مع منتخب بلاده 34 مباراة دولية.وفق “أخبار 24”.
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