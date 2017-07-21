قال وزير الخارجية عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ببروكسل، إن قطر متورطة في دعم إرهابيين سعوديين ومنحهم الجنسية القطرية، مشدداً على أن سياسة السعودية هي صفر في التسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله.
وأوضح أن “الإرهابيين يحاولون السيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسبق للدوحة أن موّلتهم ودفعت مئات الآلاف فداءً للإرهابيين لاستخدامهم ضدنا، ونحن نقول بلغ السيل الزبى”.
وأضاف: “هناك إرهابيون يجمعون المال في قطر ويسلّمونه إلى الإرهابيين، وهناك إرهابيون مطلوبون يتنقلون بجوازات سفر قطرية، وسبق للهلال الأحمر القطري أن سلَّم جماعات إرهابية في ليبيا دعماً، وسبق لهم أن دعموا مخططاً لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز”.
وأشار الجبير إلى أن قناة “الجزيرة” القطرية استُخدمت للتطرف، وقامت بتحويل أسامة بن لادن إلى بطل.وفق “أخبار 24”.
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