أكد المتحدث الرسمي لهيئة الحياة الفطرية أحمد البوق أن وجود النمر الهندي، الذي ظهر في فيديو متداول وهو يتنقل على جدران منزل بمحافظة خميس مشيط، في أماكن سكنية مخالف لنظام تربية الحيوانات المفترسة، مشيراً إلى أن هذه المشاهد غير مقبولة نهائياً.
وشدد البوق على أن الهيئة ستصادر النمر فوراً حال ورودها بلاغ بمكانه، وستعتبره حيواناً مستورداً، وحسب الاتفاقية العالمية لحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض ستقوم برعايته إلى أن تتم إعادة تصديره إلى بلد المنشأ.
وأوضح أن الهيئة تهتم بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية، أما الدخيلة والمستوردة فتتم إعادتها إلى بلاد المنشأ، مضيفاً أنهم يتلقون من حين لآخر بلاغات حول وجود مخالفات حيازة حيوانات مهددة بالانقراض، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورعايتها بوحدات خاصة لحين تصديرها.
وحول إمكانية توقيع عقوبات مالية أو السجن ضد حائزي هذا النمر، قال البوق بحسب صحيفة “الوطن” إن ذلك تحدده عوامل أخرى كوجود حيوانات أخرى ووجود سوابق.
وأظهر مقطع فيديو رعب الأهالي لحظة تفاجؤهم بنمر هندي على سور أحد المنازل بخميس مشيط، حيث كان يتأهب للانقضاض على خِراف متواجدة بخلفية مركبة، وطالب ناشطون بضبطه والتحفظ عليه ووضع حد لتربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء والاستراحات؛ لتعريضها حياة السكان للخطر.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج