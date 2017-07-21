كشفت مصادر تفاصيل وخطوات تسليم المطلوب الأمني بقائمة الـ23 محمد عيسى اللباد نفسه أمس الأول الأربعاء بالمنطقة الشرقية، مبينة أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف حرص على الحضور بنفسه لعملية التسليم.
وقالت المصادر إنه رافق المطلوب اللباد خلال تسليمه نفسه خمسة من أفراد أسرته، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الأمير سعود وعد اللباد بإنهاء ملفه في أسرع وقت بعد التأكد من عدم حمله السلاح في وجه الدولة، أو تلطيخ يديه بدماء الأبرياء، مشيراً إلى أن باب التوبة مفتوح لعودة جميع المغرر بهم.
وأضافت أن الجهات الأمنية المختصة أشادت بمبادرة المطلوب بتسليم نفسه بعد خمس سنوات وتسعة أشهر، وتغلبه على مخاوفه من التسليم للجهات الأمنية.
وأوضحت المصادر أن خطوة تسليم اللباد لنفسه بدأت باتصالات غير مباشرة أجرتها لجنة أهلية في رمضان الماضي مع عدد من المطلوبين لإقناعهم بالعودة، والاستفادة من باب التوبة، الذي أعلن عنه أمير الشرقية خلال استقباله وفداً من أهالي العوامية في رمضان الماضي.
وأبانت أن المطلوب اللباد تردد كثيراً قبل تسليم نفسه، إلاّ أن نداءات اللجنة المتواصلة والنقاشات التي تمت معه أقنعته بالمبادرة إلى التسليم، مشيرة إلى أن خطوته أحدثت صدى طيباً لدى أفراد أسرته.
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