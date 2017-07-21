طالب نادي الشباب السعودي بحفظ الشكوى المقدمة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم “عادل عزت” والمتعلقة بالبيانات الإعلامية الصادرة عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”، مطالبًا اللجنة المختصة بالإفادة بما جاء في رد النادي.
وفي التفاصيل، أبدى نادي الشباب خلال رده تحفظه ورفضه التام لطريقة التبليغ بالشكوى والمهلة الزمنية الممنوحة له قبل تمديدها والتي اعتبرها “قصيرة جدًا”.
وتحفظ النادي أيضًا على ما تضمنه رد رئيس الاتحاد بشأن طلب الإمهال بخاصة ما جاء في الفقرة الأخيرة، منه وما حملته من استخدام عبارة وصفها بأنها تتضمن “الوعيد والتهديد بما ينافي قواعد العدالة”.
وطالب النادي بالإنصاف ومراسلة الجهات القضائية في الحكم بما لديها دون تحديد أو إلزام أو إجبار الأطراف على الرد قائلاً “إنها تمس بالحياد كلجنة قضائية في حال اكتمال إجراءات تكوينها، ومنوط بها الفصل في الشكاوى التي تقدم لها دون نظر إلى شخصية الشاكي والمشكو في حقه”.
وأوضح بيان النادي “عدم جواز نظر الشكوى من قِبل اللجنة مسترشدًا بالمادة ( 22) من النظام الأساس للاتحاد المتعلقة “بصلاحيات الجمعية العمومية” على ما تتمتع به الجمعية بصلاحيات، مشيرًا إلى ما جاء في الفقرة “12” التي تنص على “الموافقة على إعادة تشكيل الهيئات القضائية والتحكيمية ونواب رؤسائها وأعضائها بناء على اقتراح مجلس الإدارة”.وفق “سبق”.
وأردف النادي خلال بيانه قائلاً : إن الجمعية العمومية للاتحاد لم تعقد للموافقة على إعادة تشكيل لجنتكم الموقرة بتشكيلها الحالي وبالتالي تنعدم الصفة القضائية للجنة ولا يجوز لها أن تطلع على أي شكوى مقدمة لها أو إصدار قرارات بشأنها “.
وأشار البيان إلى نص المادة 55 من النظام الأساس للاتحاد المتعلقة بالاختصاص القضائي في الفقرة (2) على أنه “تختص الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد .. ” الأمر الذي لا ينطبق على هذه الشكوى.
وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق يطالب النادي بحفظ الشكوى المقدمة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لهذه الأسباب
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