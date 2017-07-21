أحدث لاعب نادي بارتيزان الصربي ، البرازيلي ليوناردو دي سوزا ، ضجّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامة بمتابعة حساب النادي الأهلي عبر ( إنستجرام )،ليؤكد اقترابه من ارتداء قميص الملكي بداية من الموسم المقبل.
وقال ليوناردو دي سوزا الذي أنهى عقده مع نادي بارتيزان بلجراد الصربي مؤخرا ، عبر حسابه بإنستجرام بالساعات الماضية : ” الوقت قد حان .. شكرا يا الله على الكثير من الإيمان ” مرفقا صورة لورقة صغيرة في إشارة قوية منه لتوقيع انتقاله القريب للنادي الأهلي.
وتداولت أنباء عن إقتراب اللاعب ليوناردو من الإنضمام للنادي الملكي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء عقدة مع ناديه الصربي.
وفي حال سارت الأمور كما يجب وتعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا ، فإن سيصبح خامس أجانبه بجانب السوري عمر السومة وشيفو وفيتفاتزيدس وكلاوديمير.
كانت إدارة النادي الأهلي قد تعاقدت مع البرازيلي كلاوديمير من كلوب بروج البلجيكي في اليومين الماضيين والذي احترف في عدد من الأندية بأوروبا وتحديدا في هولندا والدنمارك وبلجيكا.
ويتبقّى محترفان ليغلق النادي الأهلي ملف المحترفين الأجانب ، حيث ينتظر الفريق استحقاقات قادمة مهمّة على الصعيدين القاري والمحلّي وسط طموح كبير لتحقيق الإنجازات وإسعاد الأهلاويين.وفق “أخبار 24”.
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