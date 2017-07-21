وعد المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، جماهير الزعيم ببذل كل ما يستطيع خلال الموسم المقبل مع الفريق؛ من أجل إسعاد المدرج الأزرق، ومواصلة تحقيق الألقاب.
ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أوضح من خلالها الجدية الكبيرة التي يتعامل بها في تدريباته خلال معسكر الهلال التحضيري في النمسا، مؤكدًا أنه بتوفيق الله قادر على تجاوز أي عائق.
وقال خريبين: “اللهُ معَي؛ القوة العظيّمة التي أواجِه بِها كُل عائق”، ولاقت تغريدة المهاجم السوري تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وفق “المواطن”.
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